"Migrantes devueltos pueden ser enviados al sur de México", prevé EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIV ERSAL).- El gobierno de Estados Unidos informó que se prevé que ante el fin del Título 42, la medida sanitaria que permitía expulsiones exprés, los indocumentados devueltos bajo el Título 8 "pueden ser transportados fuera de la frontera norte de México a lugares en el sur" de ese país.

El director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Troy Miller, declaró en un comunicado que "los migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos cruzando la frontera suroeste, y no a través de una vía legal, serán devueltos a México". Remarcó: "Y pueden ser transportados fuera de la frontera norte a lugares en el sur de México".

Ante el fin del Título 42, mencionó que "el gobierno mexicano ha reiterado su compromiso de aceptar 30 mil ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua por mes que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos entre los puertos de entrada".

Remarcó que "la frontera no está abierta a la migración irregular. Las personas no deben poner sus vidas en manos de los contrabandistas, sólo para enfrentar graves consecuencias, incluida una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal por intentos repetidos de ingresar ilegalmente y ser devueltos".

Además, recordó que "a principios de este año, Estados Unidos anunció procesos de libertad condicional para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, que brindan a las personas vías seguras y ordenadas para acceder a Estados Unidos e imponen consecuencias para quienes no las utilizan.

"Como se anunció el 2 de mayo, en alianza con el gobierno de México, continuamos con estos procesos de libertad condicional".