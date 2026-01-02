Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos en 2025 empujó a miles de personas migrantes a permanecer en México, donde han comenzado a asentarse y proyectar su vida en ciudades como la Ciudad de México, tras dejar atrás sus planes de avanzar hacia el norte, al menos por un año más.

Entre ellos está Eduardo, de 41 años, originario de Venezuela, quien salió de su país hace seis años y lleva dos viviendo en la capital del país, donde hoy se imagina, al menos durante 2026.

Por ahora, relata a EFE, no le preocupa cruzar a Estados Unidos, pues aunque sabe que podría conseguir empleo, tendría que "estar escondiéndose del ICE", como muchos migrantes que viven con temor a operativos migratorios.

"Aquí no tienes esa intranquilidad de que sales y te van a deportar ni nada (...) Para vivir como por tres dólares más y una zozobra, no, prefiero entonces quedarme aquí. Se vive mejor", dice Eduardo, cuyo proyecto migratorio se desmoronó con la cancelación del programa CBP One, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

En la capital, Eduardo ha encontrado empleos temporales y recientemente inició el trámite para solicitar asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, como parte de sus nuevos planes para 2026.

De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre enero y septiembre de 2025 más de 58 mil 800 personas extranjeras solicitaron refugio en México, de las cuales cerca del 30 % lo hicieron en la Ciudad de México. En todo 2024, la capital concentró el 18 % de las solicitudes.

Desde hace dos meses, Eduardo vive en el campamento de Vallejo, un asentamiento instalado sobre antiguas vías del tren al norte de la ciudad, luego de no poder sostener el pago de una vivienda. Actualmente espera recuperarse de una lesión para retomar su trabajo descargando mercancía en almacenes, donde puede ganar hasta 800 pesos diarios.

La precariedad laboral y la falta de documentos también afectan a Viviana, venezolana de 37 años, quien señala que muchos migrantes aceptan salarios más bajos y condiciones desiguales frente a trabajadores locales, especialmente en sectores como la construcción.

Viviana llegó a México hace dos años con su familia y, tras pasar por Tapachula, logró establecerse en la capital. Aunque su plan inicial era llegar a Canadá, reconoce que hoy "Estados Unidos ya no es una opción".

Según la Organización Internacional para las Migraciones, el 46 % de las personas migrantes encuestadas en 2025 considera a México como su destino final, frente al 24 % registrado en 2024. La mayoría proviene de Venezuela, seguida de Honduras, Guatemala, Colombia y Ecuador.