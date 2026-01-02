Miguel Hernández Velázquez, nuevo inspector y contralor del Ejército

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- El general de división piloto aviador Estado Mayor, Miguel Eduardo Hernández Velázquez, asumió el cargo de Inspector y Contralor General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN).

El acto fue presidido por el general de división de Estado Mayor Enrique Martínez López, oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) quien dio posesión del cargo, destacando la importancia de ese órgano encargado de la supervisión, fiscalización y auditoría del personal, material e instalaciones en sus aspectos técnicos, administrativos y financieros.

Así como del adiestramiento de los individuos y de las unidades al servicio de la Nación.

También se refrendó el compromiso institucional con los valores de lealtad, honor y disciplina, así como el fortalecimiento de los órganos de esta Secretaría, pilares para el desarrollo de las Fuerzas Armadas.

¿Quién es Miguel Eduardo Hernández Velázquez?

El nuevo rector tiene mención honorífica por su participación en la campaña contra el narcotráfico, y mención honorífica por haber compuesto el himno de la Fuerza Aérea Mexicana.

Hernández Velázquez, nació el 29 de septiembre de 1962, causó alta el 1 de septiembre de 1976 en el heroico colegio militar Tlalpan, Ciudad de México.

El 1 de septiembre de 1981 ingresó a la Escuela Militar de Aire dependiente del Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco.

Durante su carrera profesional ha realizado diversos cursos; formación de oficiales del arma de infantería en el Heroico Colegio Militar, Instructor del curso básico de paracaidismo militar.

Formación de oficiales pilotos aviadores en la Escuela Militar de Aviación dependiente del Colegio del Aire, curso básico de entrenamiento táctico, curso de aplicación y adiestramiento táctico, curso de mando y Estado Mayor aéreo y licenciatura en administración militar en la Escuela Superior de Guerra, licenciatura en derecho en la Universidad de Guadalajara, curso general de Estado Mayor y especial de Estado Mayor en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile.

También tiene un Diplomado en ciencia política aplicada en la Universidad de Chile, curso superior de guerra en la Escuela Superior de Guerra, maestría en administración militar para la seguridad y defensas nacionales en el Colegio de Defensa Nacional, entre otros.

Durante la ceremonia se señaló que por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum se reconocerá como Inspector y Contralor General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN) a Hernández Velázquez, y se le obedecerá en todo lo que mandaré referente al servicio, ya sea de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos.