Autoridades decomisaron 700 kilogramos de pirotecnia ilegal
"Con estas acciones prevenimos accidentes graves", señaló la CEPC
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, gracias a la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, se lograron retirar de las calles 700 kilos de pirotecnia ilegal.
Esto, se dio a través de un operativo conjunto entre dependencias Federales, Estatales, Municipales y el Heroico Cuerpo de Bomberos.
"Con estas acciones prevenimos accidentes graves y protegemos la integridad de niñas, niños y mascotas. La pólvora en manos inexpertas es un riesgo que no debemos correr", informó la dependencia.
Aseguran casi 384 kilos de pirotecnia ilegal en la capital
Excedían límites y no tenían autorización.
