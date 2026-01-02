logo pulso
SLP

Autoridades decomisaron 700 kilogramos de pirotecnia ilegal

"Con estas acciones prevenimos accidentes graves", señaló la CEPC

Por Redacción

Enero 02, 2026 02:10 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, gracias a la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, se lograron retirar de las calles 700 kilos de pirotecnia ilegal.

Esto, se dio a través de un operativo conjunto entre dependencias Federales, Estatales, Municipales y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

"Con estas acciones prevenimos accidentes graves y protegemos la integridad de niñas, niños y mascotas. La pólvora en manos inexpertas es un riesgo que no debemos correr", informó la dependencia.

