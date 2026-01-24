Ministra Ortiz Ahlf viaja a Costa Rica en primera clase
Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la SCJN, se une a importantes actividades en Costa Rica relacionadas con el ámbito judicial.
Sábado, 24 de enero de 2026
CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, dijo que está "muy feliz de estar en Costa Rica", luego de ser captada viajando a ese país centroamericano en primera clase.
Sin mencionar las críticas por su vuelo en Business Class, la ministra afirmó que su viaje a Costa Rica es para participar en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y en la Primera Edición del Seminario Interamericano de Derechos Humanos.
Por lo que agradeció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la invitación e invitó a seguir su participación en el panel: "El derecho al cuidado y sus desafíos para América Latina", programada para el próximo martes 27 de enero, en la que también estarán juzgadores de Brasil y Costa Rica. "No se lo pierdan", indicó.
"Estoy lista para integrarme a las actividades de la próxima semana y contribuir al diálogo con otras personas juzgadoras constitucionales sobre un tema tan esencial para la dignidad humana en nuestra región", escribió en sus redes sociales y compartió dos fotografías, así como el programa del panel en el que estará.
