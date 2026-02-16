Mogoñé Viejo, resistencia firme contra el gobierno

San Juan Guichicovi, Oax.- "Pues nosotros nos sentimos libres, pero hay cierto grado de impotencia", expresa Eleodoro Martínez, extesorero del Comisariado de Bienes Ejidales de Mogoñé Viejo, una localidad de San Juan Guichicovi, Oaxaca, y quien ha formado parte de un movimiento de resistencia ante las promesas incumplidas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

A su lado, se encuentra Josué Martínez Lázaro, secretario del agente municipal de esta comunidad, y alrededor de la mesa, otros integrantes que sufrieron la represión de los gobiernos federal y estatal en 2023, y que fueron condenados por un juez federal al pago de 28 millones de pesos por protestar a un costado de la vía del Tren Interoceánico.

Eleodoro se refiere al desistimiento de la demanda interpuesta contra 14 indígenas zapotecos de Mogoñé Viejo por el CIIT bajo la condición de que no se vuelvan a manifestar o protestar contra este megaproyecto.

"De tanto insistir logramos firmar un convenio con el CIIT en el que el gobierno federal se comprometió a realizar 18 obras en la población, como el revestimiento de las calles, la pavimentación, la construcción de la casa ejidal, la perforación de un pozo profundo para el abastecimiento de agua potable, entre otras".

Pero el gobierno federal no cumplió, señala Eleodoro. Y no sólo eso, el compromiso era que sólo tomarían 4.5 metros de tierra de cada lado de la vía, pero lo ampliaron a 10 metros de cada lado, y fue lo que ya no gustó al Comisariado Ejidal.

Pese a que en este momento parece que su lucha ha entrado en una pausa, los pobladores consideran que es un movimiento a largo plazo. Esto porque, además, el Corredor Interoceánico no es un proyecto nuevo.

En Mogoñé Viejo sus pobladores han luchado contra proyectos de la Comisión Federal de Electricidad y contra las afectaciones que provocó Petróleos Mexicanos en las obras de ampliación de la carretera que conecta a la región con los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.

"Por lo menos en los últimos 40 años ha sido siempre una historia de estar luchando constantemente y ahorita yo creo que es una etapa. Vienen otras más adelante", advierten los ejidatarios de esta comunidad.

En Mogoñé Viejo la comunidad es mayormente campesina, dedicada al maíz, frijol, hortalizas, camote, calabaza, cilantro y repollo. De eso, afirman, viven y sobreviven. Y la población quedó dividida por actores políticos, y quienes han protestado viven bajo amenaza, porque existe el riesgo de que nuevamente sean sujetos a un proceso penal y al pago de "reparaciones del daño" millonarias.