Monreal acusa sabotajes en sus giras de proceso interno de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL). - Ricardo Monreal acusó actos de sabotaje por parte de autoridades municipales para la realización de sus mítines, los cuales van desde prohibir el uso de plazas públicas, quitar el servicio de electricidad o fallas técnicas en los equipos de sonido.

Desde Cuitzeo, Michoacán, donde la presidenta municipal de ese lugar, Rosa Elia Milán Pintor, de extracción petista, no permitió la realización de la asamblea informativa en la plaza principal, Monreal fue cuestionado sobre si consideraba esto como un acto de sabotaje.

"Sí. Pero me dijeron que...; los que organizaron, querían que fuera en la plaza. Pero, no, yo no tengo ningún problema. Le expreso mis respetos. ¿De qué Partido es? No sé", respondió.

Manifestó su respeto a la alcaldesa del Partido del Trabajo (PT) y comentó "no pasa nada si dan facilidades, yo no pido nada, simplemente que me den oportunidad de expresarme y de hablar sobre las propuestas que tenemos".

A pregunta expresa sobre el derroche de dinero de las otras tres corcholatas, dijo que "en cuanto a espectaculares, mantas, todo eso sí. Ahorita venía por la carretera de México hasta acá; no hay ninguna".

"Yo esperaba que al menos una por casualidad apareciera mía. No, no pude ver una, ni una lona, ni una manta, ni una barda, ni un espectacular. No tengo ni una sola. Pero aquí está la gente. Y no son las mantas, los espectaculares y las bardas las que deciden. Tengo mucha confianza en la gente", agregó.

Sin embargo, aclaró que no presentará ninguna denuncia, "pero sí los aspirantes tienen que tener una autocontención, una moderación, porque no le gusta a la gente el derroche y el dispendio, y creo que nuestra lucha siempre fue contra eso".