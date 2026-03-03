Monreal advierte dificultad para apoyo de PT y PVEM a reforma

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados,

, aseguró que "cada vez se pone

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

" que los aliados de Morena, el PT y el PVEM, apoyen lade la presidenta Claudia Sheinbaum."Pero, obviamente, ya al expresar adelantos delcada vez se pone, porque evidentemente con sus expresiones de ellos, adelantan un voto quecon el acompañamiento de la iniciativa, pero que nosotros no vamos a descansar, ni vamos a rehuir el que convenzamos o el que intentemos que nos acompañen", dijo en conferencia de prensa.Monreal Ávila insistió en que si el PT y el PVEM votan en contra de lala alianza con Morena, de cara a ladel próximo año."Y si no fuera así, yo lo he dicho y lo sostengo, no sería más que un desarreglo temporal, untemporal queotros actos de unidad, tanto legislativo como político-electoral", expresó.Por su parte, el coordinador del PRI,, señaló que su bancadade la, y que espera que el PT y el Partido Verde asuman su responsabilidad."Vamos a votar en contra y yo confío en su responsabilidad histórica de estos dos partidos políticos. Nosotros hemos dicho que ojalá empezara más lay que sey se dejara para un momento en el cual haya otros pesos y otras circunstancias en las dos Cámaras, quepara el país debatir temas electorales en estos momentos y mucho menos si vienen desde el poder", manifestó.