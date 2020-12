Monreal critica reacción de Banxico, pero promete análisis a reforma

El Banco de México se ha pronunciado en contra de la reforma aprobada la semana pasada en el Senado de la República porque "no quiere ver interrumpido su letargo de comodidad", comentó este domingo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

Aun así, matizó, todas las voces deben escucharse y no se debe limitar el análisis ni la discusión, hasta alcanzar la mejor solución en temas como esta modificación a la Ley del Banco de México, que será discutida hoy domingo o mañana lunes en la Cámara de Diputados.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, Monreal Ávila acusó que los bancos expresan las mismas inconformidades y quejas que hace dos años, cuando él mismo propuso reducir las comisiones que perciben las instituciones por sus diferentes servicios.

Entonces, como ahora, prometieron autorregularse y no lo han hecho, dijo el Senador por Morena.

Pese a la diferencia de posturas, Monreal Ávila afirmó que se atenderán los reclamos que han expresado quienes se han manifestado en contra de la medida aprobada en el Senado la semana pasada.

El Senado dio a conocer la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para discutir y llevar a cabo un "análisis mayor" de la reforma al Banco de México, que ya pasó en la Cámara Alta y está por discutirse en San Lázaro.

"Morena, desde que ocupa la mayoría en el Congreso por voluntad popular, ha actuado siempre con responsabilidad y ha escuchado, por lo que nuestro Grupo Parlamentario en el Senado reitera y se pronuncia para que no haya duda ni suspicacia sobre el propósito de ésta", dijo.

"Debemos eliminar cualquier presunción de actividades ilícitas o de afectar la autonomía del Banco de México. La Colegisladora actuará de conformidad con su autonomía y las disposiciones que regula su funcionamiento y nosotros lo respetaremos", añadió.