Monreal exige a Morena detener propaganda "ilegal" de corcholatas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, exigió al dirigente de ese partido, Mario Delgado Carrillo, piso parejo en la contienda interna para definir la candidatura presidencial de 2024, y advirtió que no es democrático el uso de cuantiosos recursos por parte de algunos de los aspirantes, que han "inundado" con propaganda el país.

En una carta dirigida al presidente de Morena, el senador Monreal afirma que la decisión de hace dos años de adelantar el proceso de su propia sucesión ha sido desafortunada para el ejercicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y muy negativa para la equidad en la competencia por la candidatura de Morena.

"Desde aquel entonces emití una sola demanda: piso parejo. Lo sigo exigiendo. No puede haber piso parejo cuando, como es público y notorio, hay un abierto despliegue anticipado de campañas personalizadas a favor de cada uno de los tres preferidos de Palacio Nacional.

"Además, tampoco hay legalidad, transparencia ni rendición de cuentas en el uso de los cuantiosos recursos invertidos en la propaganda con que han inundado al país. Eso es justo lo que denunciábamos cuando estuvimos en la oposición. Practicarlo ahora en Morena no es congruente, pero, sobre todo, no es democrático", advierte.

Por ello, el presidente de la Jucopo exige suspender de inmediato la propaganda ilegal en favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el canciller Marcelo Ebrard, "los tres aspirantes favorecidos por la parcialidad que hemos visto y continuamos padeciendo".

Monreal insiste en elecciones internas para elegir a candidato en 2024

Ricardo Monreal insiste en que el método más adecuado para la selección interna de candidatas y candidatos de Morena es el de elecciones internas abiertas, pero reconoce que ante la falta de voluntad política de la actual dirigencia partidista para abrir cauce a la democracia, "habremos de observar las normas internas aún vigentes".

Subraya que si el método contemplado por el estatuto de Morena es la encuesta, "lo mínimo exigible desde una visión democrática es que sus reglas se presenten, analicen y aprueben por quienes hemos sido colocados por la dirigencia como los aspirantes más visible a la candidatura presidencial".

Ante este escenario, el coordinador parlamentario propone en su carta que la convocatoria para la candidatura presidencial se elabore atendiendo previamente las opiniones de quienes aspiran a participar, que haya debates entre precandidato y que el partido integre, a la brevedad, un grupo experto en encuestas, profesionales en demoscopia o áreas afines, imparciales y de reconocido prestigio, a quienes se encomiende presentar las bases técnicas y los cuestionarios para los sondeos que se realizarán.

Respecto a las encuestas, propone que se identifique a las cinco empresas encuestadoras con mayor experiencia y prestigio en México, así como dos en Estados Unidos y dos en otras zonas, como Europa o América Latina, y que, por consenso de los aspirantes, se selecciónese tres encuestadoras nacionales y dos extranjeros.

"Las encuestas deberán levantarse de manera simultánea en los 300 distritos; cada aspirante tendrá derecho a verificar, mediante procedimientos basados en técnicas de muestreo, la veracidad y calidad del trabajo de cada empresa encuestadora.

"Habrá una Comisión de Vigilancia del proceso, integrada por diez representantes del Consejo Nacional, más el presidente y la secretaria general de Morena.

"Cada aspirante designará dos representantes, propietario y suplente, ante esa Comisión.

"Los resultados de las encuestas serán entregados por cada empresa participante a la persona que designe el grupo experto. Una vez que este haya validado técnicamente los resultados, los entregará al presidente del partido, quien, acompañado de las personas aspirantes, los dará a conocer al público.