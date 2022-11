Monreal llama a debate entre aspirantes

A-AA+

Ricardo Monreal Ávila propuso un debate entre los aspirantes de Morena a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a escuchar a todos. Incluso he planteado que haya debates entre los que aspiramos a suceder al Presidente.

"Me gustaría que estuvieran aquí los tres aspirantes distintos a mí, y que debatiéramos con ustedes, y que nos preguntaran sobre políticas públicas, sobre qué pensamos de la alcaldía y de su gobierno, y que les contestáramos e hiciéramos compromisos directos con el pueblo de [Magdalena] Contreras".

Durante la presentación de su libro Desafíos. El Senado en la Cuarta Transformación, afirmó que eso sería lo deseable y no que “"en las redes nos agredamos, nos descalificamos y nos insultemos, porque finalmente es la misma organización a la que nosotros queremos fortalecer para construir el México moderno".

Además, hizo un llamado para consolidar a Morena y evitar que los odios, rencores y divisiones lleven al colapso al partido, pues sería muy grave que, por decisiones personales, se fracture un movimiento que costó muchos años de lucha, e incluso, vidas para construirlo.

Subrayó que Morena es del pueblo, por lo que pidió a los militantes dejar la ambición desmedida y la actitud egoísta y arrogante. Además, indicó que México vive una transición política y momentos de cambios profundos, pero inacabados.