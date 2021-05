Monreal llama a votar por su hermano para gobernador de Zacatecas

A una semana de las elecciones, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, hizo un llamado a los zacatecanos para salir a votar por su hermano David, quien -dijo- será un buen gobernador.

En un video publicado en sus redes sociales, el líder del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta aseguró que "si tú decides respaldarlo con tu voto no te vas a arrepentir, porque David les va a cumplir. David va a ser, si tú lo decides, un buen gobernador".

Ricardo Monreal exhortó a todos sus paisanos a salir a votar para que su hermano tenga una gran legitimidad social. Dijo que es muy importante acudir a las urnas, ejercer el derecho al voto libre y no dejar que nos gane la indiferencia y la apatía. "Les solicitó de manera amable, ejerzan su derecho al voto de manera libre, de manera auténtica. (...) No permitas que otros decidan por ti. David será muy buen gobernador, se los aseguro, les doy mi palabra", insistió.

Destacó que en su familia son 14 hermanos, de los cuales, tres se dedican a la política: Saúl, que busca la reelección como presidente municipal de Fresnillo; David, quien es candidato a la gubernatura por tercera ocasión; y él, que preside la Jucopo del Senado. "Les quiero decir que David es un hombre sensible, honesto, con mucho amor a su gente y con mucho amor a la tierra. Es una garantía, si tú decides respaldarlo con tu voto, no te vas a arrepentir porque David va a cumplir, David va a ser, si tú lo decides, un buen gobernador", finalizó.