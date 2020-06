Monreal pide "no minar" al presidente desde el Congreso

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, defendió el manejo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a la epidemia de Covid-19 en México y pidió que desde el congreso "no se mine" su imagen y la legitimidad de su gobierno.

Monreal Ávila señaló, en un mensaje que compartió en sus redes sociales, que la pandemia ha dejado secuelas económicas graves, como aumento en los niveles de pobreza, el cierre de pequeñas y medianas empresas, y pérdida de empleos.

Pero aseguró que el presidente "ha tomado decisiones correctas, alejadas del dogmatismo y de la ortodoxia política y económica como el endeudamiento irracional al que estaban acostumbrados los mandatarios del pasado".

"El presidente ha enfrentado con verdadero ánimo y energía esta pandemia, por eso debemos respaldar sus acciones cerrar filas con él, no minarlo, no minar la legitimidad que tanto costó al pueblo de México", dijo.

Afirmó que todos los coordinadores parlamentarios del Senado estuvieron de acuerdo en llevar a cabo una reunión presencial el próximo domingo, para detallar la ruta del periodo extraordinario, a realizarse el 29 y 30 de este mes.

"Agradezco a todos los coordinadores parlamentarios por actuar de manera sensata y prudente. Han actuado con altura de miras, viendo el beneficio del país", afirmó el también presidente de la Junta de Coordinación Política.