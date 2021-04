Monreal pide privilegiar diálogo entre Salgado Macedonio y el INE

Luego de las amenazas del aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el coordinador de dicho partido en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió privilegiar el diálogo entre las partes.

En conferencia de prensa, el legislador señaló que no se debe mantener una confrontación permanente y opinó, de manera personal, mantener el diálogo puesto que si se estira demasiado la liga, "nadie va a ganar".

"No generemos descalificaciones artificiales ni saquemos de la contienda a nadie que pueda resultar beneficiado por la ciudadanía, pero no abandonemos el diálogo ni la posibilidad del encuentro.

"Todos debemos serenarnos y actuar con prudencia, buscar caminos de entendimiento y racionalidad política. Es la mejor decisión y camino", dijo.

El excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, advirtió que si los consejeros del Institutito Nacional Electoral (INE) no reivindican su candidatura, los buscará y divulgará el domicilio personal del consejero presidente, Lorenzo Córdova, a quien llamó "cabroncito" y también dio por muerto.

En el plantón que mantienen sus seguidores, Salgado Macedonio subió a su templete un ataúd y una corona de muerto. "Ha muerto el INE, se murió el INE", dijo, para después exclamar "se murió Lorenzo", en referencia a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto.

"Hago un llamado a la prudencia, a que los ánimos se serenen y que el diálogo prevalezca frente a esta diferencia que está planteada. Es mejor el diálogo, no hay que cansarse de platicar, hay que intentar respetar las instancias y lograr que con el diálogo se superen las diferencias".