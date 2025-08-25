logo pulso
Moreira anuncia reforma para que embajadores sean de carrera

La designación de Genaro Lozano como embajador en Italia genera debate sobre las decisiones diplomáticas en México.

Por El Universal

Agosto 25, 2025 05:33 p.m.
A
Moreira anuncia reforma para que embajadores sean de carrera

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, anunció que presentará una reforma para obligar a que todos los embajadores de México sean de carrera del Servicio Exterior Mexicano.

El legislador específico que el objeto es evitar designaciones como la de Genaro Lozano, como embajador de México en Italia, quien no tiene experiencia diplomática.

Añadió que dichas designaciones "se utilizan como pago de favores políticos".

"Yo voté en contra por tres razones: porque Lozano se hizo pasar por periodista independiente cuando en realidad ayudaba en campaña; porque ha criticado duramente a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, lo que complica la relación bilateral; y porque su nombramiento frena la carrera de diplomáticos de oficio", explicó Moreira.

Añadió que su iniciativa busca cerrar la puerta a designaciones improvisadas.

"Si algún gobierno quiere enviar a alguien que no es de carrera, que al menos tome un curso y adquiera experiencia previa en una embajada menor, pero no que se entregue una sede estratégica como Italia a quien carece de preparación diplomática", destacó.

