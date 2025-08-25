Moreira anuncia reforma para que embajadores sean de carrera
La designación de Genaro Lozano como embajador en Italia genera debate sobre las decisiones diplomáticas en México.
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, anunció que presentará una reforma para obligar a que todos los embajadores de México sean de carrera del Servicio Exterior Mexicano.
El legislador específico que el objeto es evitar designaciones como la de Genaro Lozano, como embajador de México en Italia, quien no tiene experiencia diplomática.
Añadió que dichas designaciones "se utilizan como pago de favores políticos".
"Yo voté en contra por tres razones: porque Lozano se hizo pasar por periodista independiente cuando en realidad ayudaba en campaña; porque ha criticado duramente a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, lo que complica la relación bilateral; y porque su nombramiento frena la carrera de diplomáticos de oficio", explicó Moreira.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Añadió que su iniciativa busca cerrar la puerta a designaciones improvisadas.
"Si algún gobierno quiere enviar a alguien que no es de carrera, que al menos tome un curso y adquiera experiencia previa en una embajada menor, pero no que se entregue una sede estratégica como Italia a quien carece de preparación diplomática", destacó.
no te pierdas estas noticias
Moreira anuncia reforma para que embajadores sean de carrera
El Universal
La designación de Genaro Lozano como embajador en Italia genera debate sobre las decisiones diplomáticas en México.
Revisión de cargas en AIFA para reducir tráfico de drogas
El Universal
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementa medidas para reducir la llegada de droga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles mediante la revisión exhaustiva de cargas.
Presidente Municipal de Cuernavaca pide disculpas por viaje a Las Vegas en días laborales
El Universal
Tras las lluvias en Cuernavaca, el presidente municipal muestra solidaridad con los afectados y anuncia medidas de apoyo, a pesar de su viaje a Las Vegas.