Morena alista reformas para fortalecer desarrollo nacional

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- México debe estar preparado internamente para enfrentar los vaivenes arancelarios impuestos por Estados Unidos y en Morena estamos listos para construir las reformas necesarias para fortalecer el crecimiento y desarrollo nacional, manifestó la senadora Guadalupe Chavira, quien anunció la realización del Foro "Infraestructura para el Bienestar", donde se analizarán cambios necesarios a la participación de la inversión privada, incluidas áreas estratégicas.

Foro "Infraestructura para el Bienestar" y análisis legislativo

Dijo que a partir de la presentación del Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 propuesto por la jefa del Ejecutivo, y la iniciativa presentada en la Comisión Permanente por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para crear la Ley General de Infraestructura Para el Bienestar, el Senado participará en la actualización de la normatividad.

La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos detalló que se tendrán que revisar los modelos de Asociaciones Público Privadas y contratos mixtos, como parte de este análisis organizado por legisladores de Morena, así como por la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, que preside Luis Armando Melgar, donde participarán expertos, académicos, economistas y otros, ante la situación que atraviesa la economía mundial.

Reacciones y contexto económico actual

"En el Congreso no podemos quedarnos inmóviles ante las decisiones de un presidente que todos los días cambia de opinión y desordena el comercio mundial con nuevos aranceles y es un buen momento para analizar y reforzar el marco regulatorio a la inversión privada en infraestructura, que se perfila como un elemento clave para incentivar el desarrollo económico y mejorar la competitividad del país".

La senadora Chavira de la Rosa recordó que, en días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que prevé una inversión histórica, pública y mixta de 5.6 billones de pesos para los próximos cuatro años en ocho sectores estratégicos como son la energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos, con una inversión inicial este año de 722 mil millones de pesos adicionales al presupuesto, lo que equivale a un 2% del PIB.

El plan contempla la actualización de la normatividad como uno de los cuatro pilares para invertir, con la incorporación de contratos mixtos que buscan generar prosperidad compartida.