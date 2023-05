Morena anuncia fecha de arranque de su plan nacional rumbo al 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado sostuvo que tras las elecciones locales, a partir del 5 de junio, el partido arrancará con un gran plan nacional para garantizar la mayoría en el Congreso, así como la presidencia de la República en 2024.

En conferencia de prensa, señaló que esta mayoría les permitirá modificar la Constitución y "limpiar" el Poder Judicial, a fin de que no sean "cómplices de grupos pequeños de interés que anhelan regresar a los esquemas corruptos del pasado y proteger a los que todavía quedan"

"El proceso de organización de nuestro partido rumbo al 2024 arrancará el 5 de junio. Al otro día de la elección vamos a arrancar con un gran plan nacional de organización para poder ganar la presidencia de la República y ganar la mayoría en las Cámaras de Diputados y de Senadores, y poder seguir avanzando con esta transformación, donde ya la agenda muy clara rumbo al 24 será la de garantizar la justicia en nuestro país, la impartición de justicia con una Corte que represente realmente al pueblo de México", afirmó.

Aseguró que el movimiento está en mejores condiciones que en el 2018 porque tienen un partido organizado en todas las entidades federativas, con sus Comités Ejecutivos y Consejos Estatales.

"Tenemos un partido mucho más consolidado, que ha demostrado eficacia en la lucha electoral", enfatizó.

Van por movilizar diputados

Mario Delgado también adelantó que pedirá a sus diputados federales que se sumen a apoyar la campaña de Armando Guadiana en Coahuila, incluso con pase de lista para conocer los lugares que visitarán los legisladores.

Este martes, el líder morenista acudirá a la Cámara de Diputados para hablar con la bancada de morena sobre las elecciones locales en Coahuila y Estado de México, así como el Plan C.

"Les voy a avisar que vamos a pasar lista para ver quién va, a dónde va, cuántos días va. Porque seguramente porque todos en el 2024 van a querer van a querer ser candidatos y acuérdense que aquí, en este partido, amor con amor se paga", subrayó.

Por ello, también hizo un llamado a votar por Morena como la única opción de la cuarta transformación en Coahuila, al señalar que no deben desperdiciar su voto por el PT o Partido Verde.