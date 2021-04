Morena archiva queja contra Félix Salgado

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena determinó sobreseer y archivar la queja presentada por Basilia Castañeda contra Félix Salgado Macedonio por presuntas violaciones a los estatutos del partido, al argumentar erróneamente que la denunciante falleció el 14 de noviembre de 2020, además de que al ya no ser candidato a la gubernatura de Guerrero, la indagatoria queda "sin materia".

En la resolución fechada el pasado 16 de abril, la CNHJ apunta que son tres agravios denunciados por Castañeda: violencia de género, mala fama pública y la indebida postulación de Salgado como candidato, toda vez que a decir de la denunciante, no condujo su actuación electoral con respeto a los derechos humanos y principios democráticos, además de que no gozaba de buena fama pública.

El órgano colegiado de Morena resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la candidatura del senador con licencia, "dejando así sin materia el tercer agravio esgrimido por la parte actora".

Además, adujo que "en fecha 14 de noviembre de 2020 a través de redes sociales se dio a conocer el sensible fallecimiento de la parte actora", es decir, Basilia Castañeda, por lo que resolvió "el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Sin embargo, la denunciante desmintió la versión de su muerte y advirtió que eso constituye violencia política en su contra. Además, advirtió que continuará en su exigencia de justicia, pues es una de las mujeres que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber sido violada sexualmente por Félix Salgado Macedonio.