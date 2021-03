Morena arranca su campaña por el gobierno de Guerrero sin candidato

Morena arrancará campaña a la gubernatura en Guerrero sin candidato. El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Salomón Jara Cruz, informó que este viernes Félix Salgado Macedonio no participará en ningún acto proselitista. Asimismo dijo que este fin de semana comenzará a levantarse la encuesta y que a si Félix no le favorece el resultado, se retira de la contienda. Sin embargo, dijo que en la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) será aprobada la solicitud de registro de la candidatura de Salgado Macedonio.

"Félix Salgado va a ser porque es el único registrado que tiene Morena, al compañero Félix Salgado lo va a ratificar el IEPC seguramente porque cumple con todos los requisitos, pero esperaremos la encuesta y resultados que está haciendo nuevamente el partido", dijo el delegado. Jara Cruz afirmó que será hasta el 11 de marzo cuando se conozca quién ganó la encuesta que ordenó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.

"La nueva encuesta tiene su efecto, Félix se ha comprometido a que si pierde la encuesta él se haría a un lado, pero si el gana seguramente haría alguna ratificación, Este fin de semana se va a estar haciendo la encuesta, tendríamos resultados entre 9, 10 y 11", explicó. Sobre el arranque de campaña, Jara Cruz dijo: "la campaña inicia sin candidato, la van a hacer los militantes, van a participar de carácter personal como una presencia de Morena, así iniciaría la campaña". El principal acto de arranque será en la colonia Zapata en Acapulco y en otros puntos de Guerrero. "Félix no se incorpora, esa es una decisión que ha tomado él con el Comité Ejecutivo Nacional, va a respetar la encuesta", dijo.

-¿Pero presencialmente en qué momento?

-Cuando termine la encuesta. Esperemos que la encuesta se resuelva el 9, 10 u 11 e inmediatamente se incorpore.

El calendario electoral del IEPC establece que el pasado lunes concluyó el plazo legal para que los partidos sustituyeran "libremente" a sus candidatos. De acuerdo a una fuente dentro del IEPC, Morena no solicitó la sustitución de Salgado Macedonio como su candidato a la gubernatura. Explicó que ahora quedan cuatro formas para sustituirlo: que el senador con licencia renuncie de manera voluntaria, que fallezca, que alguna autoridad lo inhabilite o que se incapacite para hacer campaña.

La fuente indicó que al estar vigente el registro de Salgado Macedonio, será el que este jueves el Consejo General del IEPC tome en cuenta cuando sesione para aprobar o desechar las ocho solicitudes de registro que presentaron los 10 partidos políticos que competirán en la elección a gobernador. Los escenarios más cercanos serán que, en caso que no le favorezcan los resultados de la encuesta, Salgado Macedonio renuncie de forma voluntaria para que entre el sustituto o que sea ratificado. El pasado lunes, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que se realizaría una nueva encuesta para definir al candidato a gobernador de Guerrero, tras la resolución del procedimiento sancionador que comenzó la CNHJ por las denuncia de violación sexual en contra de Salgado Macedonio.