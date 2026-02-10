Morena "atora" la reforma electoral

Ciudad de México.- La reforma electoral volvió a atorarse luego de que la dirigente nacional de Morena rechazó el acuerdo previo de mantener a los plurinominales en la modificación.

Ocurrió el pasado viernes en una reunión privada, en la que estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, Pablo Gómez; la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde; el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y los líderes del Partido Verde en el Congreso, Carlos Puente y Manuel Velasco.

Previamente se tenía un acuerdo en el que se determinó que se mantendrían los 200 plurinominales para la Cámara de Diputados y 32 plurinominales para el Senado, y se tenía previsto que el viernes se firmara dicho pacto a fin de enviar la propuesta a Palacio Nacional y que esta misma semana la presidenta Sheinbaum la presentara ante el Congreso.

Sin embargo, Alcalde Luján rechazó que se mantuviera la figura de representación proporcional con el argumento de que la ciudadanía exige la eliminación o, en su caso, la reducción de las curules ganadas mediante esa figura.

Lo anterior provocó la molestia de Alberto Anaya, Carlos Puente, y Manuel Velasco, quienes s e levantaron de la mesa.

Las fuentes afirmaron que la dirigente nacional de Morena "está muy necia, dura e intransigente"; sin embargo, puntualizaron que esta semana habrá otra reunión para volver a negociar.

Los partidos aliados del PT y del Verde aseguraron que no habrá acuerdo si Morena no cede al tema de los pluri y financiamiento, incluso acordaron que "patearán el bote", es decir, que dejarán correr el tiempo a la espera de que venzan los plazos legales.