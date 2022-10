Morena exhorta a la FGR e Interpol a detener a García Cabeza de Vaca

A-AA+

Senadores de Morena presentarán un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) ordenar la detención del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de diversos delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, no como un "afán de venganza, sino simplemente que no exista impunidad".

El senador José Narro Céspedes expuso que, con el nuevo gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas, termina un gobierno panista "de terror y corrupción" que tuvo vínculos y complicidades con la delincuencia.

Indicó que el gobierno de García Cabeza de Vaca, de quien se desconoce su paradero y se presume que ya está en el extranjero, se caracterizó por sus "vínculos y complicidades con la delincuencia era en Tamaulipas, se había creado un poder que se conjugaba con algunos sectores económicos que eran los que habían quedado con la riqueza del estado en complicidad con estos grupos del huachicol, contrabando, tráfico de drogas, de personas, de armas".

Ante ello, advirtió que la Interpol también debe emitir una ficha de búsqueda del exmandatario panista, quien por año y meses logró evadir a la justicia, pero ahora ya no goza de ningún tipo de fuero y debe responder a las acusaciones en su contra como cualquier ciudadano.

"Adiós al gobierno del terror, de la violencia, de la inseguridad y la corrupción. Bienvenido el primer gobierno de Morena, de la esperanza en Tamaulipas", agregó.

Recordó que García Cabeza de Vaca está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Destacó que con el inicio del gobierno del morenista Américo Villarreal, se buscará revertir toda esta situación y garantizar a la población tamaulipeca de un clima de seguridad y paz por medio de la creación de un cuerpo policiaco de élite denominado Guardia Estatal.

Indicó que todas las acusaciones y difamaciones contra Américo Villarreal y contra senadores de Morena quedaron en evidencia cómo mentiras que fueron parte de una guerra sucia por parte del PAN y del ahora exgobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

"El TEPJF dejó en claro que eran acusaciones sin fundamento, en una campaña negra pagada por ellos mismos en las que participaron algunos medios, senadores de oposición, con el fin de que no se terminaran su fuente de privilegios a esos grupos", apuntó Narro.