Morena muestra solidaridad con Cuba por amenazas de aranceles de Trump

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, se solidariza con Cuba ante las medidas de Trump

Por El Universal

Febrero 01, 2026 05:16 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba ante la amenaza de imponer aranceles a países que le suministren petróleo a la isla, anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, hizo en sus redes sociales un enérgico llamado a que las decisiones en materia internacional tengan como eje central el bienestar de las personas y no la imposición, el castigo colectivo ni el uso de sanciones como instrumento de presión política.

La líder guinda consideró que imponer aranceles a naciones por mantener esquemas de cooperación con Cuba es una medida que, lejos de contribuir a la estabilidad internacional, profundiza el daño social y humanitario, afectando de manera directa a millones de personas.

"Estas decisiones no impactan a los gobiernos; impactan a los pueblos. Limitan el acceso a servicios esenciales como la energía, la salud y la alimentación, y vulneran principios fundamentales del derecho internacional y de la convivencia pacífica entre las naciones", lamentó.

En su mensaje, Luisa Alcalde reiteró su respaldo absoluto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la política exterior que ha encabezado con responsabilidad y visión de Estado.

La dirigente de Morena exhortó a las autoridades internacionales a privilegiar el diálogo, la diplomacia y el respeto entre países como el único camino legítimo para evitar una crisis humanitaria y preservar la paz regional.

"Creemos en la dignidad de los pueblos, en la soberanía de las naciones y en la paz que se construye desde el diálogo y el respeto. Esa es la posición de Morena y esa es la posición de México", manifestó.

Desde el pasado 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece que EU podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, al considerar que la situación del país constituye una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior".

