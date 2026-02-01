Morena muestra solidaridad con Cuba por amenazas de aranceles de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba ante la amenaza de imponer aranceles a países que le suministren petróleo a la isla, anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, hizo en sus redes sociales un enérgico llamado a que las decisiones en materia internacional tengan como eje central el bienestar de las personas y no la imposición, el castigo colectivo ni el uso de sanciones como instrumento de presión política.

La líder guinda consideró que imponer aranceles a naciones por mantener esquemas de cooperación con Cuba es una medida que, lejos de contribuir a la estabilidad internacional, profundiza el daño social y humanitario, afectando de manera directa a millones de personas.

"Estas decisiones no impactan a los gobiernos; impactan a los pueblos. Limitan el acceso a servicios esenciales como la energía, la salud y la alimentación, y vulneran principios fundamentales del derecho internacional y de la convivencia pacífica entre las naciones", lamentó.

En su mensaje, Luisa Alcalde reiteró su respaldo absoluto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la política exterior que ha encabezado con responsabilidad y visión de Estado.

La dirigente de Morena exhortó a las autoridades internacionales a privilegiar el diálogo, la diplomacia y el respeto entre países como el único camino legítimo para evitar una crisis humanitaria y preservar la paz regional.

"Creemos en la dignidad de los pueblos, en la soberanía de las naciones y en la paz que se construye desde el diálogo y el respeto. Esa es la posición de Morena y esa es la posición de México", manifestó.

Desde el pasado 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece que EU podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, al considerar que la situación del país constituye una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior".