Morena ofrece jitomates a cambio de afiliarse al partido

Un video expone la polémica práctica de intercambiar jitomates por afiliación política en Morena

Por El Universal

Enero 15, 2026 05:09 p.m.
A
PACHUCA, Hgo., enero 15 (EL UNIVERSAL).- A través de un video que circula en internet se muestra que, al interior de una oficina presuntamente de Morena, se realizan actos de clientelismo, luego de que se intercambian jitomates a cambio de la afiliación al partido, así como de votos a favor de Hiram González en la elección de comités seccionales.

En el material se observa cómo un grupo de mujeres arriba al lugar, donde varias personas dialogan sobre el estatus de afiliación al partido, así como sobre la verificación de credenciales de elector, con el fin de que acudan a votar el domingo en favor de Hiram González, hijo del subprocurador de Justicia.

Asimismo, en el video se aprecian varias cajas de jitomates, mientras las mujeres preguntan si aún alcanzan producto, lo que ha generado una ola de comentarios en redes sociales sobre la presunta promoción que realiza el partido a cambio de la afiliación.

De igual manera, se escucha que se indica a las mujeres que, en caso de tener familiares, deben acudir con ellos y llevar sus credenciales, con el objetivo de reunir el número suficiente de participantes que respalden al aspirante a la presidencia del comité seccional.

Finalmente, el material muestra que personal de la oficina recaba datos personales y números telefónicos, además de ofrecer comida y jitomates a cambio de acudir el fin de semana a emitir su voto y afiliarse al partido.

