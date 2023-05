Morena pide a nuevas agrupaciones políticas "no colgarse" de la 4T

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El dirigente de Morena, Mario Delgado deslindó al partido de las recientes agrupaciones políticas nacionales que se registraron ante el INE, y señaló que no permita qué "se cuelguen" de conceptos de la cuarta transformación ni que funcionen como grupos de presión para los procesos electorales.

Entre las agrupaciones están Que Siga la Democracia, Humanismo Mexicano, Alianza Patriótica 4T; 5 de Mayo Movimiento Reformador A.C; Frente por la Cuarta Transformación y Demócrata Liberal, las cuales han mostrado simpatía por la cuarta transformación.

En conferencia de prensa, Mario Delgado consideró incongruente que estos simpatizantes formen agrupaciones políticas como si no tuvieran espacio es Morena.

"Respetamos la libertad de organización que establece la ley y la posibilidad de que haya ocupaciones políticas, pero no nos gusta ver que se cuelguen de los nombres o de los conceptos de nuestro movimiento. Porque si quieren participar en el concurso de la Cuarta Transformación, pues que participen en Morena", señaló.

"Lo que no vamos a permitir, y se los digo muy claro a estas asociaciones, con mucho respeto, que no vamos a permitir en nuestro partido que se empiecen a formar corrientes o grupos de presión para los procesos electorales. Si quieren ayudar en el proceso de transformación, qué bueno que lo hagan", enfatizó.

El líder morenista dijo que las agrupaciones políticas no tendrán ninguna concesión ni tratamiento especial en la definición de candidaturas o en cualquier tipo de proceso electoral.

Señaló que el origen de Morena fue muy complicado y que se construyó con el esfuerzo de mexicanos que dedicaron parte de su trabajo, tiempo con su familia, recursos y patrimonio para su consolidación.

"Es un movimiento que es un instrumento de lucha del pueblo de México, es un partido-movimiento que Morena siempre ha estado abierto a recibir a todos los mexicanos y mexicanas que quieran ser partícipes de esta cuarta transformación", sostuvo.