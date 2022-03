Morena pide al INE dejar "marcaje personal" contra Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente de Morena capitalino, Tomás Pliego Calvo, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) detener el hostigamiento en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sostuvo que es evidente el marcaje personal en contra de Sheinbaum Pardo, toda vez que le han notificada por tercera ocasión que debe retirar de sus redes sociales publicaciones que promueven el ejercicio de revocación de mandato. Incluso, acusó al INE de coartar la libertad de expresión de la mandataria capitalina, además de que, según él, "hay una contradicción en lo que ordena", pues recordó que se publicó un decreto que permite a servidores públicos promover la revocación de mandato.

"El INE apuesta por boicotear el proceso de revocación de mandato. Hay que recordar que fue gracias a la presión de la sociedad civil y del presidente Andrés Manuel López Obrador que se llevará a cabo el referéndum, porque ellos no querían", puntualizó. Insistió que es muy clara la posición de los consejeros del INE y del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), "quienes buscan que este ejercicio fracase y es que su actuar no es imparcial, pues hay comportamientos que dañan el ejercicio en cuestión y ellos no hacen nada", reiteró.

Pliego Calvo ejemplificó que han presentado quejas por spots que ha lanzado el PAN, los cuales tienen un "tono similar al 'López Obrador es un peligro para México', y han decidido callar", dijo. "El INE y el IECM no difunden, no informan, no convoca y tampoco permiten que nadie lo haga, pues están empeñados en que sea un fracaso el referendum. El INE es muy descarado", denunció.