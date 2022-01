Morena pide al INE transparentar costos de "Al Chipotle"

El diputado de Morena Janecarlo Lozano, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) transparentar el costo de la animación "Al Chipotle", mismo que fue dado a conocer en las cuentas del organismo el pasado 17 de enero.

Mediante un oficio ingresado en la oficialía de partes del INE, el legislador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México pidió los acuerdos, oficios, o contratos con los que se justificó o solicitó la creación de este personaje.

"Presentamos una solicitud de información para que el Consejero Presidente del INE, doctor Lorenzo Córdova, nos de un informe de los gastos que se hicieron con el personaje 'Al Chipotle' que se dio a conocer en redes sociales, medios digitales, impresos, televisión y radio", indicó.

"Es una producción cara que le está costando a los mexicanos y estamos solicitando cuánto costó, quién lo produjo, que método de contratación se usó y si van a contestar que lo realizó el INE que nos digan quién y qué cargo tiene la persona que hizo el spot", detalló Lozano.

El diputado morenista dijo estar preocupado en la aplicación de recursos que hace el INE, pues el instituto asegura que no cuenta con recursos para realizar consultas ciudadanas, pero por otro lado paga una campaña mediática.

Cuestiona cifras del INE

Lozano dijo que la ciudadanía no avala gastos innecesarios de organismos como el INE y criticó a Lorenzo Córdova por negarse a bajarse el sueldo, que asciende a 234 mil 519 pesos, en términos brutos.

"Hay una fuerte crítica de la ciudadanía, los consejeros del INE se niegan a bajarse el sueldo, son salarios y prestaciones que no tiene ningún funcionario público en el país".

"Ahora los consejeros usan esta caricatura para descalificar a los gobiernos federal y local y responden con ella lo que les da miedo decir a la ciudadanía", sostuvo Lozano.

Finalmente, el diputado de Morena solicitó que Lorenzo Córdova expliqué en qué apartado de las funciones del órgano colegiado se le "concede" la atribución de crear o contratar empresas de dibujos animados.