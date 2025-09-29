Morena pide investigación sobre huachicol fiscal y facturación falsa en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) crear una comisión especial que investigue los delitos de huachicol fiscal y facturación falsa.

En conferencia de prensa, afirmó que son dos grandes problemas que actualmente afectan las finanzas del gobierno federal.

"Una propuesta que nosotros estamos haciendo, en estos momentos, es una solicitud formal al fiscal general de la República para que, en el marco de las facultades que le da el artículo 19 de la Ley de la Fiscalía General, se pudiera constituir esta comisión especial encargada de vigilar y desarrollar con mayor fuerza las investigaciones y la colaboración para combatir dos de los grandes problemas que tenemos, uno que es el huachicol fiscal y el otro que es todo el tema de la facturación falsa", dijo.

Dichas declaraciones de Ramírez Cuéllar contradicen a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien el pasado 26 de septiembre dijo que el huachicol fiscal "se acabó" el sexenio pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"O esto que ahora le han llamado huachicol fiscal, pero que en realidad es contrabando de combustible que viene del extranjero. Hasta le ponen el nombre para dar la idea de lo que antes existía que se refería a las fugas en los ductos, no, eso se acabó, prácticamente se acabó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él lo declaró en su momento", dijo la líder morenista.

Sin embargo, Ramírez Cuéllar afirmó que durante la administración de López Obrador, se estima que el huachicol fiscal de diésel alcanzó en promedio 43.7 mil barriles diarios (equivalentes al 10% del consumo aparente nacional).

Y que la pérdida fiscal derivada de estas prácticas ascendió a 4 mil 600 millones de dólares por evasión de IVA e IEPS, mientras que la afectación total a Pemex y a la Hacienda pública por huachicol físico y fiscal se calculó en más de 28 mil 200 millones de dólares.