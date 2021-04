Morena rechaza que se busque adoctrinar a alumnos con textos

Las presidentas de las comisiones de Educación en el Senado, Antares Vázquez, y en la Cámara de Diputados, Adela Piña, de Morena, defendieron el rediseño de los libros de texto gratuitos y rechazaron que al contener ese material una carga política exista mano negra o se busque adoctrinar a los alumnos de educación básica.

EL UNIVERSAL publicó este martes que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reconoció que los libros de texto gratuitos no son materiales neutros, responden "a un proceso histórico y a una situación clara", y deberán entenderse de acuerdo con las posturas políticas del momento.

La senadora Vázquez Alatorre, señaló: "Es muy importante que se sepa que no existe la educación neutra ideológicamente. Esa es una mentira neoliberal. El neoliberalismo ha planteado un modelo educativo que no tiene ninguna neutralidad y que ha sido la ideologización en favor del individualismo, el consumo y muchas otras cosas. No existe, no hay de ninguna forma educación ideológicamente neutra".

En entrevista advirtió que todos los gobiernos han incluido su perspectiva ideológica en la educación pública que se imparte y en los libros de texto gratuitos, por lo cual, subrayó que es una falacia y parte del discurso neoliberal el pensar que el proceso educativo puede ser neutro.

"No hay riesgos, necesitamos formar criticidad en la gente. En el tema educativo siempre hay una carga ideológica y esta siempre ha existido en México. Ahora hay un cambio en los libros de texto y no es un riesgo. El discurso de la derecha tiene que ver con la creación de robots, que vamos a meter ideas en los niños y tonterías de ese tipo que no tienen ningún sentido", expuso.

El rediseño de los libros de texto gratuitos no lleva mano negra ni busca adoctrinar a los alumnos de educación básica, defendió.

Explicó que los textos que está rediseñando la SEP para distribuirlos en los ciclos escolares 2021-2022 y 2022-2023 tienen el objetivo de formar estudiantes críticos con un pensamiento heterogéneo, lo que se había abolido en la anterior concepción.

Indicó que toda la literatura, desde la poesía hasta los libros de texto, contiene una carga ideológica, lo que no necesariamente implica el adoctrinamiento de los lectores. El modelo económico neoliberal impuso su carga ideológica sobre el modelo educativo: "No existe, no hay de ninguna forma educación ideológicamente neutra. Todos los libros, no nada más los de texto gratuitos tienen una carga ideológica determinada", dijo.

A su vez, la diputada Piña dijo que de existir ese adoctrinamiento también pudo darse en el PRI y del PAN durante 80 años.

No obstante, reconoció que los libros de texto son sólo un recurso didáctico que desde siempre han tenido una carga política, y no se puede negar, lo que pasa es que nunca se había expresado y los medios de comunicación no estaban tan interesados como ahora, y agregó que se refiere a quien cuente o platique la historia.

"Los libros son un recurso didáctico en los que se puede apoyar el maestro para desarrollar algunos temas, también para actividades, pero no es todo y no hay adoctrinamiento, porque si no estuvimos adoctrinados durante 80 años con el PRI y el PAN, los libros de texto tienen que estar apegados a los principios rectores del artículo 3 de la Constitución", indicó la legisladora federal de Morena.