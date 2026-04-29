Morena respalda a Rubén Rocha tras carta de El Mayo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- "¡No estás solo!, ¡no estás solo!", así apoyaban diputados de Morena el 24 de octubre de 2024 a Rubén Rocha Moya, cuando compareció ante la Cámara de Diputados, luego de que días antes, Ismael "El Mayo" Zambada publicó una carta en la que aseguró que el día de su captura (25 de julio de 2024), tenía planeado reunirse con el gobernador de Sinaloa.

Morena defiende a Rubén Rocha tras carta de El Mayo

En ese evento, el mandatario estatal reconoció que la entidad a su cargo vivía "un momento difícil", y confesó que no tenía una idea clara de cuándo terminará la violencia en esa entidad.

"Estamos viviendo un momento difícil, estamos atendiendo por el bien de las y los sinaloenses esta situación complicada...no tenemos todavía una clara idea de cuándo va a terminar, seguimos en la en la contienda las autoridades enfrentando la situación", declaró.

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Impacto de la captura de El Mayo en la violencia de Sinaloa

El mandatario local aseguró que lo que dio origen al conflicto que se vive en Sinaloa, "se remite al 25 de julio cuando atrapan a Ismael ´El Mayo´ Zambada".

Detalló que tras ese suceso, inició una confrontación entre grupos del crimen organizado, y aseguró que se está conteniendo con el respaldo del gobierno federal.

"La presidenta Claudia Sheinbaum ha seguido apoyando de manera importante, nosotros no podríamos como gobierno estatal resistir a esos embates entre los grupos solo con la policía preventiva del estado y la ministerial. Entonces hemos estado enfrentando el problema", indicó.

Al término de aquel evento, Rocha Moya se fotografió junto a Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, y Sergio Gutiérrez Luna, quien entonces era el Presidente de la Mesa directiva. En la foto apareció gran parte de la bancada morenista quienes, tras tomarse la postal, gritaron al unísono "¡No estás solo!, ¡no estás solo!".