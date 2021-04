Morena tiene 48 horas para presentar a sustitutos de Salgado y Morón

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó un lapso de 48 horas a Morena para sustituir a sus candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

Con la ratificación del Tribunal, de mantener la negativa de registro como candidatos a Félix Salgado Macedonio (Guerrero) y a Raúl Morón (Michoacán), ahora el partido deberá presentar a sus nuevos candidatos antes del jueves.

La tarde de este martes, con seis votos a favor y con el voto en contra del magistrado presidente, José Luis Vargas, la Sala Superior determinó que Félix Salgado Macedonio no contenderá por la gubernatura de Guerrero, toda vez que cometió una conducta dolosa, al no presentar informe de ingresos y gastos de precampaña.

Magistradas y magistrados que votaron a favor, coincidieron en que Félix Salgado sí fue precandidato a la gubernatura de Guerrero, hecho que en todo momento el actor negó.

Para el caso de Michoacán, se negó el registro a Raúl Morón por 5 votos a favor y 2 en contra.

Cabe recordar que, cuando el INE por segunda ocasión canceló la candidatura a Salgado Macedonio, en redes sociales y medios locales corrió la versión de que el político guerrerense negociaba para que Morena registrara a su hija, Evelyn Salgado, para que sea quien lo sustituya.

Sin embargo, Evelyn Salgado escribió en sus redes sociales un mensaje para negar esa versión.

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay toro!", manifestó.