Morena y aliados acuerdan apoyar reelección de Rosario Piedra en CNDH

La bancada de Morena y sus aliados apoyarán la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Fuentes de la 4T confirmaron a EL UNIVERSAL que durante la reunión previa del grupo parlamentario de Morena en el Senado se informó que la decisión de los liderazgos de la bancada es respaldar a Piedra Ibarra para que se mantenga durante los próximos 5 años en la Presidencia del órgano autónomo.

Aunque la mayoría de los legisladores de Morena estaba en contra de la reelección de la ombudsperson, tuvieron que aceptar la recomendación para votar en la sesión de hoy en favor de Rosario Piedra.

"Es una decisión de Estado", argumentaron los líderes de la fracción parlamentaria.

Polémicas de Rosario Piedra en la CNDH

Rosario Piedra Ibarra, quien se perfila para la reelección de la dirección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo el respaldo de los senadores de Morena ha sido múltiples veces criticada por su gestión.

Su reelección ha sido cuestionada principalmente por no estar entre los cinco mejores perfiles que integraron la terna de los finalistas, mismo hecho que fue admitido por el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral.

Ante esto, Corral argumentó que no sólo se trataba de conseguir perfiles idóneos, sino con mayor consenso político posible.

Por otra parte, Jorge Sánchez Arellano, exaspirante a la CNDH exigió a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos retirar la terna propuesta y colocar a los mejores perfiles.

Sin embargo, la candidatura de Piedra Ibarra fue consolidada, pese a que también fue cuestionada por presentar una carta apócrifa con el supuesto respaldo del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López de la cual se le deslindó cualquier responsabilidad.

Bajo el argumento que dicho documento llego de maneta extemporánea.

-Piedra Ibarra deja la CNDH inundada de quejas

Piedra Ibarra deja la CNDH con un total 70 mil 734 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, pasando de 11 mil 387, en 2020 a 19 mil 916, en 2023, lo que representa un incremento del 74.9%.

Asimismo, se emitieron el mayor número de recomendaciones que en cualquier otra administración del organismo.

De acuerdo con "CNDH: Balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024", la gestión de Rosario Piedra se ha caracterizado por el cierre de expedientes de queja sin realizar un investigación exhaustiva.

Como lo fue el caso de la muerte de la niña Heidi en San Luis Potosí y la ejecución de sacerdotes en Chihuahua, que no se recibió ninguna recomendación pública por parte de la comisión.

-Pide eliminar la CNDH

Pese a estar al mando de la comisión de Derechos Humanos, Piedra Ibarra propuso desaparecer el organismo ya que éste "no responde a las necesidades del pueblo", asimismo instó a crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

Apoyando así la eliminación de organismo autónomos.

-Militarización y cuestionamientos a su autonomía

Pese a que el expresidente, Andrés Manuel López Obrador propuso el traslado del control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, lo cual fue señalado como una acción que podría deslindar diferentes violación constitucional, Piedra apoyó la medida alineándose al Ejecutivo Federal y criticando a la autonomía de la comisión.

-Renuncias del Consejo Consultivo

En 2023 al menos seis miembros del Consejo Consultivo de la CNDH renunciaron al cargo tras denunciar que Rosario Piedra les impedía desempeñar su trabajo, además de rechazar su participación y obstruía sus recomendaciones.