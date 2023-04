Morena y aliados avalan creación de aerolínea del Estado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL). - Las bancadas de Morena, PVEM y PT aprobaron reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, por 256 votos a favor y 219 en contra del PAN, PRI, MC y PRD, que contempla la creación de una aerolínea del Estado, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que planea que sea operada por la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En la discusión, los diputados de oposición señalaron que las modificaciones son anacrónicas y promueven la estatización del espacio aéreo nacional y representa un paso más hacia la militarización del país.

Mientras que los legisladores del oficialismo defendieron el dictamen y dijeron que permitirá contar con un libre mercado de mayor competencia, y coadyuvará a recuperar la Categoría de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

La reforma avalada establece que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.

"La vigencia del título de asignación será por tiempo indefinido, y sólo concluirá cuando se acredite fehacientemente que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social que salvaguardar, o por razones de seguridad nacional que la justifiquen", especifica.

Define al cabotaje como el transporte aéreo mediante remuneración onerosa o cualquier otro tipo de contraprestación onerosa, de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, entre dos o más puntos en territorio nacional, y realizado por personas morales mexicanas.

"Las prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros en territorio mexicano están prohibidas", y por practicar el cabotaje en territorio nacional, siendo permisionario extranjero de servicio de transporte aéreo, se aplicará una multa de 10 mil a 25 mil Unidades de Medida y Actualización.

Previamente, los diputados votaron la reforma a la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, con la excepción de los artículos relativos a las bases para la creación de una línea aérea del Estado, relativo a la seguridad aérea para recuperar la Categoría 1, que fue aprobada por 470 votos a favor y una abstención.

En ese sentido, establece que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tendrá como objetivo primordial la seguridad de los usuarios, las tripulaciones, las personas que prestan servicios en tierra y de quienes estén dentro de los aeródromos civiles.

También quedará a su cargo, mediante disposiciones técnico-administrativas, el establecimiento de las condiciones de construcción de los aeródromos civiles; y deberá establecer un sistema de certificación que asegure que las personas instructoras en seguridad de la aviación civil, así como las que aplican los controles de seguridad, estén calificadas en las competencias requeridas por las disposiciones técnico-administrativas correspondientes.

Asimismo, a la AFAC le corresponderá la elaboración, implementación y mantenimiento del Programa General de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil, previa autorización del titular de la SCT.

El diputado Marcelino Castañeda, del PRD, señaló que el dictamen propuesto por Morena, el PVEM y el PT es anacrónico; y que en su lugar se deben contemplar reglas claras con la participación de las empresas, y "piso parejo" donde todos tengan las mismas oportunidades, por el bien de los usuarios.

Jesús Herrera Vega, de MC, dijo que es un despropósito y un revés para la competitividad del país, porque la aerolínea estatal no se sujetaría a la licitación pública, por lo que no hay transparencia, y ésta genera corrupción y competencia desleal. "A la larga traerá pérdidas al presupuesto público, porque daña gravemente al sector aeronáutico del país", sentenció.

Por su parte, la diputada Lorena Piñón, del PRI, dijo que el dictamen fue aprobado de manera irregular en el trabajo de las comisiones unidas, ya que no se discutió el elaborado por la Comisión de Comunicaciones, la que tenía la facultad para hacerlo. Añadió que su bancada apoya las medidas encaminadas a recuperar la Categoría 1, pero no lo concerniente a la creación de una aerolínea estatal.

El diputado Carlos Madrazo Limón, del PAN, señaló que la reforma le confiere un poder discrecional al titular de la SCT, y abre la posibilidad de otorgar muchas aerolíneas paraestatales, y no solamente una como plantea el gobierno federal.

Javier Borrego, legislador de Morena, dijo que en la autollamada 4T están preparados para decir "pendejadas", al acusar a la oposición de no querer llegar a un acuerdo.

"Creo que buscar culpables no ayuda a nada, busquemos soluciones, a eso venimos aquí, y subir a esta tribuna y atacar y decir que estoy el otro, señores, no nos lleva a nada. Si vamos a empezar a desprestigiarnos, créanlo, y estén seguros que en la Cuarta Transformación sí estamos listos para decir pendejadas como las que ustedes dicen", amenazó.