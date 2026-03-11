logo pulso
Nacional

Morena y aliados revisan Plan B tras rechazo a reforma electoral

El coordinador Ricardo Monreal indicó que se evalúan leyes secundarias y reformas alternas como parte del Plan B.

Por El Universal

Marzo 11, 2026 09:59 p.m.
Morena y aliados revisan Plan B tras rechazo a reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la Reforma Electoral no lograra su aprobación en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena y sus aliados acudieron este miércoles a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y revisar la agenda legislativa, incluido un posible Plan B.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, llegó al recinto histórico y, en breves declaraciones a la prensa, señaló que el encuentro tiene como objetivo analizar los próximos temas legislativos, aunque no descartó que se aborde la ruta alterna tras el revés de la iniciativa electoral.

"Probablemente, la presidenta ya lo anunció desde días pasados y ella siempre ha sido consecuente y congruente. Es probable que sea uno de los temas", expresó el legislador al ser cuestionado sobre la posibilidad de discutir el denominado Plan B.

Monreal explicó que, además de la agenda general, podrían revisarse leyes secundarias o reformas constitucionales que no formen parte de la propuesta electoral rechazada en San Lázaro, y que podrían ser parte del llamado plan B de Sheinbaum.

Antes de las 19:00 horas también arribaron a Palacio Nacional el senador morenista Ignacio Mier y el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara Alta, Manuel Velasco, quienes participaron en el encuentro con el Ejecutivo federal.

