Mostrar, no entregar credencial de elector, corrige Salud

Luego que la Secretaría de Gobernación (Segob) informara en un comunicado conjunto que el protocolo de salud en las próximas elecciones del 6 de junio incluye evitar "solicitar la credencial de elector", la Secretaría de Salud corrigió la versión y aclaró que es necesario mostrar la identificación, pero sin hacer entrega de ella para su revisión.

Durante la reunión virtual con la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, gobernadores y la jefa de Gobierno de la CDMX, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, dio a conocer el protocolo sanitario que se llevará a cabo en la jornada electoral del próximo 6 de junio, con el fin de evitar contagios de Covid-19.

Entre las acciones más significativas se encuentra el que solo se tendrá que mostrar el INE para que la persona se identifique y ejerza su derecho al voto.

"Estábamos acostumbrados a entregar nuestra credencial para votar para que las personas funcionarias de casilla la revisaran y después la entregaran, ya no se va a entregar directamente la credencial, si no se va a mostrar para que se identifique a la persona electora", explicó Cortés Alcalá en la reunión.

El INE por su parte reaccionó con un tuit: Sin credencial no se vota.