Muere adulto mayor por gusano barrenador en Oaxaca

OAXACA, Oax., abril 15 (EL UNIVERSAL).- Un hombre, adulto mayor de aproximadamente 88 años, murió a causa de miasis asociada al gusano barrenador, confirmaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO); mientras que, en la Sierra Sur, comunidades advierten que la plaga del gusano barrenador está matando a su ganado y animales de traspatio.

En un comunicado, los SSO aseguraron que la muerte de esta persona se trata de un evento aislado y que no hay ningún riesgo para la población en general.

Y, además, trataron de minimizar su muerte bajo el argumento de que el adulto mayor tenía otros padecimientos que agravaron su estado de salud tras estar infectado por el gusano barrenador.

"El fallecimiento está relacionado con las comorbilidades que presentaba el paciente, las cuales influyeron de manera determinante en su evolución clínica... La miasis, padecimiento poco frecuente, se identificó como una condición asociada".

Según los SSO, la víctima padecía la enfermedad de Parkinson de más de 30 años de evolución sin tratamiento y "presentaba condiciones médicas preexistentes de alta complejidad que comprometían de manera grave su estado de salud".

Hasta ahora, no han informado o precisado la procedencia de la víctima o de qué municipio o localidad del estado provenía, así como el lugar en el que fue infectado con el gusano barrenador.

En localidades de la Sierra Sur de Oaxaca, productores y pobladores informaron que la plaga está matando animales de corral y ganado; en su mayoría, son vacas, cerdos y aves. En la Sierra Norte, también las autoridades denunciaron que el gusano barrenador ya se extendió a su territorio.

Las autoridades han advertido que no existen cercos sanitarios, no hay un control biológico y ante la falta del apoyo del gobierno de Oaxaca, tienen que costear con recursos propios el pago de medicamentos y veterinarios para salvar a sus animales.