Muere calcinado hombre tras incendio de nacimiento navideño
Autoridades investigan las circunstancias de la muerte de un hombre en un incendio de nacimiento navideño
CULIACÁN, Sin., enero 5 (EL UNIVERSAL).- Se investiga el origen de un incendio en el nacimiento navideño colocado en el exterior del templo católico del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el centro de la ciudad de Los Mochis, donde falleció una persona calcinada, la cual se presume se durmió en este sitio y no se percató del fuego.
El fuego se inició la madrugada de este lunes, por la avenida Francisco I Madero, por lo que vecinos, al percatarse del hecho, lo reportaron al cuerpo de bomberos y a las autoridades de seguridad, sin conocer que una persona del sexo masculino se encontraba en el lugar.
Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia se percataron que en el incendio del nacimiento navideño, que fue colocado fuera del templo católico, se encontraba una persona en llamas del sexo masculino, por lo que lograron apagarlo, pero este murió a causa de las graves quemaduras.
Una de las primeras versiones, es que una persona en situación de calle buscó refugio y un poco de calor, por lo que se acortó a dormir en el nacimiento, sin embargo, esta no ha sido confirmada, ya que se busca a una persona del sexo masculino dedicada el cuidado de un parque cercano al lugar del siniestro.
