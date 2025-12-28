Muere hombre en enfrentamiento armado en Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags., diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Un hombre murió y dos más resultaron heridos tras un enfrentamiento armado con un elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se encontraba en su día de descanso, en el fraccionamiento Villa Montaña, dentro del Polígono Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en la ciudad de Aguascalientes.

Luego del tiroteo, más de 30 patrullas de los tres niveles de Gobierno se desplazaron al lugar de los hechos, junto con ambulancias, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, y dos unidades del Servicio Médico Forense (Semefo).

Durante un operativo de búsqueda, policías municipales y estatales lograron la detención de dos personas más, presuntamente implicadas en el suceso, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), alrededor de las 19:00 horas del 27 de diciembre, el agente de la AIC detectó que varios individuos intentaban ingresar de manera violenta a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Francisco López Medrano y Francisco J. Herrera, en el Sector Estación, con la aparente intención de agredir a un ciudadano.

Al notar la presencia del agente, los agresores comenzaron a disparar armas de fuego. Ante el riesgo inminente, el elemento intervino de manera inmediata para salvaguardar la integridad de la víctima, indicó la FGE.

La dependencia señaló que los presuntos responsables realizaron detonaciones contra el elemento de Investigación Criminal, quien repelió la agresión en ejercicio de sus funciones y en legítima defensa.

Como resultado del enfrentamiento, dos presuntos agresores resultaron lesionados y una persona perdió la vida en el lugar.

En la escena, las autoridades aseguraron una camioneta Kia color rojo, mientras que personal del Instituto de Ciencias Forenses y de la Policía Científica se encargó de recopilar indicios.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a las instalaciones del Semefo, mientras que los dos lesionados detenidos reciben atención médica hospitalaria bajo custodia policial. Además, otros dos detenidos permanecen en los separos de Seguridad.

La balacera, así como el despliegue de ambulancias y patrullas, generó alarma entre los vecinos, quienes se resguardaron en sus viviendas y realizaron múltiples llamadas al Sistema de Emergencias 911.