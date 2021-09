Muere por Covid mujer embarazada en Juchitán

Una mujer embarazada de ocho meses murió la tarde de este domingo en una clínica privada de Juchitán después de peregrinar por diez días en hospitales públicos de la región del Istmo de Tehuantepec, en los cuales no pudieron brindarle atención médica por falta de personal y equipo especializado.

La denuncia la hizo el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, quien dio a conocer la situación crítica que atraviesan los hospitales del sector público al no tener personal suficiente para atender a los enfermos por Covid-19, lo que aumenta el riesgo de muertes por este virus, como fue el caso de la embarazada que requería ser entubada.

De acuerdo al relato del edil, que estuvo pendiente del caso, la paciente recorrió centros hospitalarios de Juchitán e Ixtepec durante diez días. Luego de espera y angustia para la familia, fue recibida en el Hospital Civil "Macedonio Benítez Fuentes" en Juchitán, después se le canalizó al Hospital General de Ixtepec, donde fue intubada y se le dio respiración manual, ya que no había ventilador y el oxígeno se estaba agotando.

Finalmente, una clínica privada de Juchitán aceptó recibirla, pero al final falleció una hora después de haber ingresado.

El presidente municipal de Juchitán expuso que no se puede confiar en el anuncio de que el estado se encuentra en semáforo amarillo de riesgo ante el virus, pues existen municipios que se hallan en rojo, como el caso de Juchitán.

"Si bien estaban comenzando a descender las defunciones por el virus, la escasez de personal genera las condiciones para que las muertes aumenten. Nos hallamos en un estado con crisis de atención" indicó.

Para evitar más muerte por falta de atención, sugirió que se le debe dar una salida rápida al problema. En ese sentido, Emilio Montero urgió a las instancias federales y estatales a trazar una ruta hacia la pronta solución en beneficio de la población, para no seguir afectándola.

La crisis de salud en la región se ha acrecentado por el despido de personal eventual, lo que obligó a los trabajadores del Hospital "Macedonio Benítez Fuentes" abscritos a la Subsección Istmo 02 a marchar este día en la ciudad de Juchitán para exigir al gobierno estatal la reinstalación de más de dos mil trabajadores que han sido despedidos de distintos hospitales y unidades médicas del estado.

De acuerdo con datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en el año y medio que lleva presente la pandemia de Covid-19 en el territorio estatal han muerto al menos 17 mujeres embarazadas o tras dar a luz, así como tres niños recién nacidos, indican cifras oficiales hasta el pasado 6 de septiembre.

Según los datos sobre la evolución de la pandemia por el SARS-CoV-2, en el estado se tiene contabilizado a un total de 513 mujeres gestantes y 92 en periodo de puerperio con diagnóstico positivo a este coronavirus, de las cuales cinco perdieron la vida durante el embarazo y 12 después del parto.

Además, los datos indican que esta enfermedad respiratoria también ha sido diagnosticada en 34 menores de tres meses, de los cuales, tres resultaron ser víctimas mortales.

Los SSO señalan que las embarazadas corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del Covid-19, y esta situación se agudiza en aquellas que presentan alguna comorbilidad asociada como diabetes, hipertensión y obesidad principalmente. Mientras que en el caso de recién nacidos un cuadro severo de esta patología respiratoria no está exento, ya que la infección por Covid-19 puede causar daño potencial debido a que tienen "inmunidad inmadura".