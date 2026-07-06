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Mueren 10 en operativo para detener al Casco 81

Por El Universal

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Mueren 10 en operativo para detener al Casco 81
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      Culiacán, Sinaloa.- En los operativos desplegados por elementos navales, en los que participaron helicópteros y unidades artilladas, en la zona de "Cajón de Ojo de Agua" y Chametlá, en el municipio del Rosario, tres hombres, uno de ellos de origen extranjero, fueron detenidos con un arsenal y presuntamente diez civiles perdieron la vida.

      La tarde del sábado pasado, se conoció del despliegue de un operativo aéreo y terrestre por elementos de la Marina en la zona limítrofe entre los municipios de Escuinapa y el Rosario, presuntamente en busca de un hombre, identificado como Oscar Luciano "El Casco 81", considerado como el jefe de una célula ligada al Cártel de Sinaloa.

      Según las informaciones que se han divulgado, en una serie de enfrentamientos entre las fuerzas federales y personas armadas, en un cerro del "Cajón de Ojo de Agua", se logró detener a José Luis "N", de 27 años de edad, Yahir "N", de 36 y a Stiven Alberto "N", de 25 años, presuntamente originario de Colombia.

      Una de las versiones que han circulado sobre estos hechos es que derivado de las continuas confrontaciones que se tuvo entre las fuerzas federales, con respaldo de helicópteros y presuntamente un avión Texas del ejército, diez civiles resultaron muertos, pero por la ubicación de los hechos, eso dificultó el arribo de los peritos forenses.

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      Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado en Sinaloa el fallecimiento de diez personas del sexo masculino, derivado de las confrontaciones armadas que se registraron en la parte alta del municipio del Rosario.

      La tarde del sábado pasado, se conoció que helicópteros artillados de la marina sobrevolaban en forma continua la zona, conocida como "Cerro de Agua Verde", en el municipio del Rosario, en redes sociales pobladores divulgaron que las autoridades federales buscan al "Casco 81".

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