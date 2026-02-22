Muerte de "El Mencho" divide opiniones; Morena celebra

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha suscitado una serie de opiniones contrastantes en la política mexicana. Desde legisladores de oposición exigiendo que en México no se normalice el terror hasta senadores de Morena celebrando un "golpe histórico" a las redes criminales del país.

Diputados del PAN piden unión como sociedad

En sus redes sociales, las y los congresistas se pronunciaron a favor de la paz y pidieron a las familias de los estados donde hay narcobloqueos, mantenerse en sus casas. Asimismo, advirtieron que en México no podemos normalizar el terror.

"Mi solidaridad con los mexicanos que sufren ataques, incendios y bloqueos. Manténganse en sus casas e informados por los canales oficiales. Estados tan importantes como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato (hasta ahora), no deben estar en riesgo por el crimen organizado ni vivir este dolor. Debemos unirnos como sociedad, más allá de diferencias ideológicas, México debe ser nuestra prioridad", escribió la presidenta de la Cámara de Diputados en su cuenta de X, Kenia López Rabadán.

Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Nohemí Luna, lamentó que haya familias atrapadas en varias partes del país, derivado de los cierres realizados por integrantes del crimen organizado.

"Narcobloqueos en Jalisco, Zacatecas, Colima y Michoacán. Carreteras cerradas, familias atrapadas, miedo en cada trayecto. Hago votos porque la paz y tranquilidad regrese a esa zona y a todo nuestro querido país. México merece vivir en paz. No podemos normalizar el terror", detalló.

Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, Rubén Moreira, reconoció a las fuerzas federales, y pidió que continúe la lucha contra el narco, pues sostuvo que la estrategia de abrazos y no balazos fue un fracaso.

"Cambió la estrategia y llegan los primeros resultados. Hay que reconocer a quienes intervinieron. Me dicen que es un trabajo de @SEDENA_MEX y @SSPCMexico. La lucha contra los criminales debe continuar y a ella se deben sumar los gobernadores que ahora son omisos. La estrategia de 'abrazos' fue un error y costo muchas vidas", concluyó.

Senadores de Morena celebran "golpe histórico" que fortalece la paz en México

La bancada de Morena en el Senado de la República calificó el operativo en el que Nemesio Oseguera "El Mencho" resultó muerto como un "golpe histórico" contra el crimen organizado.

En redes sociales, la fracción de senadores morenistas afirmó que este exitoso operativo fortalecerá la pacificación del país.

"Desde el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, reconocemos y respaldamos la exitosa estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el Ejército Mexicano, quienes ejecutaron un golpe histórico al crimen organizado fortaleciendo la pacificación del país", expresó la bancada morenista en la red social X.

En su mensaje, las y los senadores del partido oficial destacaron que "con inteligencia y cooperación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública avanza en todo México".