Suspenden clases en estados del país tras la muerte de "El Mencho"

"El Mencho", líder y creador del(CJNG), por lo que se han derivado diversos hechos de violencia en varios estados del país.Como, diversas escuelas han decididopara salvaguardar a los estudiantes y personal docente y administrativo.Este lunes se suspenderán las clases en todas las escuelas públicas y privadas de, informó ladel estado."Con el objetivo de salvaguardar la integridad y bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, así como del personal docente y administrativo, y ante eldecretado por el gobierno de, lainforma que, este 23 de febrero se suspenden las clases presenciales en todos los planteles de educación básica, media superior, superior y superior docente tanto públicos como privados a cargo de esta dependencia", señaló en la administración estatal en un comunicado.La dependencia indicó quede manera oportuna y a través decuándo se reanudarán las actividades académicas.Elde(IEEPO) suspendió las clases en las escuelas públicas del Istmo de Tehuantepec, a causa de la violencia registrada esta mañana en diferentesde la región.La dependencia explicó que esta suspensión es para salvaguardar la integridad física del, y se reanudarán hasta nuevo aviso."Como es sabido, por información oficial y difundida por los medios de comunicación, tras unrealizado por lasen el estado de, se derivaronen los estados de Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes y", informó.Esta mañana se registró elde dos, vehículos particulares, un tráiler, una plataforma y mototaxis encomo Juchitán de Zaragoza, El Espinal, San Blas Atempa y Asunción Ixtaltepec.El IEEPO, mediante un comunicado, agregó que lay Gestión de Riesgos ha emitido undirigido a las personas usuarias de lasque conectan nuestro estado con Veracruz.