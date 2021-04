Mujer agredida en Coyoacán se rehúsa a denunciar a agresor

Su esposo la golpeó en repetidas ocasiones, la ahorcó y arrojó del vehículo en donde viajaban sobre Calzada de las Bombas, el pasado domingo, hechos que quedaron grabados y por los cuales vecinos salieron a auxiliarla; sin embargo, la víctima se rehúsa a denunciar a su agresor, luego que ayer martes elementos de la policía capitalina lo detuvieron en avenida Tláhuac con armas y droga.

Fuentes de la fiscalía refirieron que la víctima se presentó ante el Ministerio Público ayer por la noche, luego de conocer la detención de su esposo en la colonia Los Olivos, Tláhuac, y al ser señalado por las autoridades como su agresor, ella prefirió no denunciar el ataque.

De acuerdo con las fuentes, el sujeto no podrá ser liberado pues la fiscalía capitalina buscará enviarlo a un reclusorio por delitos contra la salud, al no recibir la denuncia de la mujer.

Ayer, elementos de la policía capitalina detuvieron a David G de 27 años abordó de un Ford Mustang Math 1, mismo vehículo en el que fue grabado golpeando a su esposa.

En seguimiento a la investigación, derivadas de la denuncia sobre estos hechos a través de redes sociales, personal de la SSC ubicó un automóvil deportivo cuyo tripulante coincidía con las características físicas del posible atacante de la mujer que aparece en el video.

Los uniformados observaron que el hombre que estaba al volante de dicho vehículo manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego, y al hacer una revisión preventiva, se le encontró un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, así como 60 bolsas pequeñas con polvo blanco posible cocaína.

SE BUSCA

Así golpeó este sujeto a una mujer en @Alcaldia_Coy @EnCoapa_

La arrojó del auto, la estranguló en el pavimento...

Al final la arrastró, la subió y se la llevó de ahí.

Si ud lo reconoce, denúncielo con @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX

(1 de 3)

Detalles> https://t.co/40UWoz69i1 pic.twitter.com/sglHD6nkqO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 5, 2021