Mujer que tomaba el sol en PN ya fue sancionada: Sheinbaum
Sin embargo, la mandataria evitó dar el nombre de la mujer
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Tras las recientes imágenes y videos de una mujer sentada tomando el sol en Palacio Nacional (PN), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que las fotografías son reales.
La mandataria señaló que la funcionaria ya fue sancionada.
Sin embargo, Sheinbaum evitó dar el nombre de la mujer.
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