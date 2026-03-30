logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mujer que tomaba el sol en PN ya fue sancionada: Sheinbaum

Sin embargo, la mandataria evitó dar el nombre de la mujer

Por El Universal

Marzo 30, 2026 09:50 a.m.
A
Mujer que tomaba el sol en PN ya fue sancionada: Sheinbaum

Tras las recientes imágenes y videos de una mujer sentada tomando el sol en Palacio Nacional (PN), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que las fotografías son reales. 

La mandataria señaló que la funcionaria ya fue sancionada.

Sin embargo, Sheinbaum evitó dar el nombre de la mujer.  

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer que tomaba el sol en PN ya fue sancionada: Sheinbaum
Mujer que tomaba el sol en PN ya fue sancionada: Sheinbaum

Mujer que tomaba el sol en PN ya fue sancionada: Sheinbaum

SLP

El Universal

Sin embargo, la mandataria evitó dar el nombre de la mujer

Desaparecen médico y enfermera en Sinaloa
Desaparecen médico y enfermera en Sinaloa

Desaparecen médico y enfermera en Sinaloa

SLP

El Universal

Familias piden ayuda tras perder contacto desde el sábado

El AIFA queda a deber
El AIFA queda a deber

El AIFA queda a deber

SLP

El Universal

Se consolida como aeropuerto regional, en lugar de internacional

Iztapalapa inicia la fiesta
Iztapalapa inicia la fiesta

Iztapalapa inicia la fiesta

SLP

El Universal

El Domingo de Ramos marca el arranque de la Semana Santa