42.1 por ciento de mujeres en gastronomía sufre abuso físico

En México, el 42.1% de las mujeres que trabajan en gastronomía han sufrido abuso físico en su lugar de trabajo, según el informe "El lado B de la gastronomía: Sexismo y precarización en el sector gastronómico", publicado por el Observatorio de Género y Salud del Mapa de Barmaids & Afines.

De acuerdo con la percepción de las mujeres y disidencias (LGBTQI+) que trabajan en gastronomía, el 54.17% ha padecido abuso físico por parte de un jefe o superiores, el 22.91% por parte de compañeros de trabajo, el 18.75% por clientes y el 4.17% señaló a otras personas como responsables.

Del total, el 29.17% no deseaba ser vista como una persona conflictiva en el entorno laboral, mientras que el 22.92% no sabía qué hacer o a quién recurrir. El 18.75% no estaba seguro/a de que lo sucedido implicara algún tipo de abuso, el 16.66% decidió irse pero no quería que eso afectara sus referencias profesionales, el 2.08% temía perder el empleo y el 10.42% mencionó otras causas.

La investigación incluyó a mujeres que trabajan en diversas áreas de locales gastronómicos como la cocina, la barra, el salón, en cafetería, como sommelier, entre otros. El 77.2% de las participantes conoce a otras mujeres o disidencias que han estado en situaciones de abuso físico o psicológico en su trabajo.

Por otro lado, el 75.4% indicó que en algún momento sintió que no se le brindaron oportunidades por ser mujer. Según el reporte, "Muchos de los ejemplos mencionados se basaban en ocupar puestos de menor rango (a pesar de tener más experiencia o capacidad) solo por ser mujer o en desigualdades en los ascensos por falta de confianza en el liderazgo". También se mencionaron diferencias salariales, ya que estos son inferiores a los de los hombres.

En cuanto a las prácticas cotidianas y naturalizadas que las personas detectan en su lugar de trabajo, la totalidad de la muestra señaló al menos una práctica de micromachismo en su entorno laboral.

"La práctica que se observa con más frecuencia en el ambiente laboral es la relacionada a las dudas que se generan acerca de las habilidades profesionales con base en el género (61.40%). La segunda práctica más frecuente fue la concerniente a la presencia de comentarios indebidos respecto al físico o vestimenta (57.89%), seguida de la percepción de comentarios respecto de las capacidades o tareas (54,39%)", indican.

Además, el 31.58% sufrió acciones indebidas o fuera del contexto laboral, como invitaciones o avances físicos y de otra índole, y el 28.07% fue excluido/a de las comunicaciones o reuniones de trabajo por ser mujer.

El Observatorio de Género y Salud informó que el 21.93% percibe una asignación de tareas y trabajos por roles de género. Por último, el 7.02% sufrió discriminación laboral debido a situaciones de embarazo; y el 15.79% menciona la presencia de otros tipos de micromachismos que no fueron enumerados previamente.