Mujeres panistas protestan frente a Palacio Nacional

En contra del machismo, misoginia y discurso contra el feminismo del presidente Andrés Manuel López Obrador que deriva en mayor violencia, ataques y feminicidios, se manifestaron frente a Palacio Nacional secretarias, senadoras y diputadas federales del Partido Acción Nacional.

Frente a la residencia presidencial amurallada en vísperas del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel, condenó que todos los días se estén matando a 11 mujeres y que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, han asesinado a 17 mil 138 mujeres y no pasa absolutamente nada.

"El presidente lleva cuatro años escondiéndose, no nos quiere ver, no nos ve, pero sí nos escucha y nos escuchó hace años gritar una y otra vez que un violador no sería gobernador y no, no es gobernador pero sí es senador de Morena", condenó la secretaria, al referirse a Félix Salgado Macedonio.

Lamentó que el presidente esté amurallando en Palacio Nacional, porque le tiene miedo a las mujeres, pero hace bien, dijo, porque serán las mujeres las que lo saquen del gobierno.

----Repudian ataques contra ministra Norma Piña

Laura Esquivel cuestionó también los linchamientos a los que se enfrentan muchas legisladoras por parte del Ejecutivo y repudió como López Obrador "violenta y ataca" a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por imponer "a su candidata plagiaria".

"Quiero aprovechar este espacio para expresarle a la presidenta Norma Piña, toda nuestra solidaridad y decirle que no está sola", manifestó.

En su intervención, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, lamentó que hoy 70% de las mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida y desde el poder se quieren minimizar estos datos.

"Vamos a seguir trabajando, presentando acciones y siempre proponiendo, no nos quiebran ni nos van a callar, aquí estamos y aquí vamos a seguir y las mujeres de todo México de cada rincón cuentan con esa voz, háganos llegar su sentimiento, qué quieren, dónde quieren que las defendamos ahí vamos a estar, somos su voz y cuenten con nosotros", expresó.

---Acusan a AMLO de ser violentador

La diputada federal, Paulina Rubio, acusó al presidente de ser un violentador y aseguró que el día que se logre que López Obrador tome dimensión de sus palabras y cómo violenta a la mujer mexicana, México va a cambiar.

Finalmente, la senadora Kenia López Rabadán, lamentó que las mujeres se manifiesten afuera de Palacio Nacional y adentro esté gobernando un machista.

"Hoy venimos a decirle de frente al presidente de la República, mientras él se gasta millones de pesos en sus mañaneras, en intentar aplastar a los demás poderes, hoy venimos aquí las mujeres, porque somos las mujeres las que vamos a sacar a Morena ya".