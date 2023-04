Müller aclara "chismes" sobre salud de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- La doctora Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra muy bien, tras haber contraído Covid-19 por tercera vez.

Al asistir a Fandangos por la lectura en Tamulté de las Sabanas, Tabasco, y acompañada del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, la esposa de López Obrador indicó que pese a los rumores, él se encuentra bien, recuperándose del contagio.

"Últimamente hemos leído, hemos escuchado muchos rumores, chismes, argüendes, de personas que no saben mucho, pero tienen una vastísima imaginación y son capaces de mirar la realidad, transformarla, no necesariamente en un buen sentido [...] les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien", aseguró.

Recordó que una de las formas de superar el contagio y no contagiar el coronavirus es con el aislamiento.

"Nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser, todo lo demás que se haya dicho sobre el Covid que tiene, ya queda en la inventiva de muchos que, pues a lo mejor no tienen mucho que hacer", señaló.

Gutiérrez Müller aseguró que ella no está contagiada y reiteró que su esposo Andrés Manuel López Obrador en tres días podría estar de regreso: "Pues si aquí estoy, porque yo no estoy contagiada; él está tomando tratamiento (...) en dos o tres días seguramente lo darán de alta y entonces podrá explicar de viva voz cómo se contagió, pero él dará más detalles. Él está muy bien, es una gente fuerte, fuerte, fuerte".

"No podía yo no tocar este tema, frente a la cantidad de dardos que han lanzado, que mis respetos para tanta inventiva, no tienen mucho que hacer; vamos a invitar a todos esos a los Fandango por la lectura para que aprendan, se cultiven", expresó.