Muñoz Ledo lamenta "fracaso" de consulta y de México en Copa Oro

Tras realizarse la consulta popular de este domingo, Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, señaló que este ejercicio fue un fracaso porque "la historia no se vota ni se bota, la justicia se aplica, no se somete a la opinión popular".

A través de sus redes sociales, el exaspirante a la dirigencia nacional de Morena lamentó que este domingo 1 de agosto en México hubo una "noche triste" por la consulta popular, además por la derrota de México en la final de la Copa Oro ante Estados Unidos.

"Ni goles, ni votos", escribió el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

"El desaire de la ciudadanía es una lección. No volvamos a banalizar el sufragio popular ni a gastar la pólvora en infiernitos", agregó.