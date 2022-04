Museos de la CDMX donde es válido tocar las piezas en exhibición

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- El performance del artista Pepx Romero, que consistió en lamer y besar esculturas del Museo Nacional de Antropología no causó daños en las piezas prehispánicas, sin embargo, esto no significa que el público pueda realizar esas mismas acciones... al menos no en cualquier museo.

Si tienes ganas de interactuar de forma sensorial dentro de un museo, estos son algunos de los recintos en la Ciudad de México donde puedes tocar sus acervos porque está permitido.

Papalote museo del niño

¿Dónde? 2da Sección de Chapultepec, Av. Constituyentes 268, Col. Daniel Garza, CDMX.

Horario: lunes a viernes de 10:30 a 15:30 hrs y sábados: de 10:00 a 14:00 hrs.

El Papalote museo del niño ofrece una gran variedad de actividades para que los niños aprendan y exploren a través de sus sentidos, como la sala de burbujas, un quirófano para aprender más sobre el cuerpo humano, una sala dedicada a los cinco sentidos o un minisúper.

El MIDE

¿Dónde? Calle Tacuba 17, Centro Histórico

El Museo interactivo de Economía (MIDE) es un recinto que busca promover la educación económica a través de juegos y actividades. Además de ser apto para niños, el museo dice estar dedicado a todo público, pues la economía está presente en todas las etapas de la vida.

Universum

¿Dónde? Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, Cd. Universitaria

Horario: sábados y domingos de 10 a 17 hrs.

Este museo de la Universidad Nacional Autónoma de México está dedicado a la ciencia. En su área sobre la física es donde el visitante podrá interactuar más con aparatos y experimentos científicos.

También hay un espacio dedicado a la sexualidad, al cerebro, a la jardinería, a la paleontología, a la química y al océano, por mencionar algunos.

Por el momento, su área dedicada al público infantil está cerrada y el cupo del museo es limitado.

Museos adaptados para personas invidentes

Existe un conjunto de museos en la Ciudad de México que han sido habilitados para que personas con diferentes discapacidades puedan visitarlos. Este grupo se conoce como Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad y a continuación te presentamos la lista de museos que ofrecen recorridos sensoriales y permiten a personas invidentes tocar réplicas de las piezas exhibidas.

Centro Cultural Universitario: tiene un programa de tacto para invidentes

El Museo de Arte Popular, Museo del Telégrafo: ofrece material didáctico para personas y niños con discapacidad.

Templo Mayor: cuenta con visitas guiadas a grupos de personas con discapacidad visual y reproducciones táctiles en salas.

Museo Nacional de San Carlos: tiene visitas sensoriales a grupos de personas con discapacidad, sala táctil y talleres a personas con discapacidad, de pintura y escultura.

Museo Nacional de la Revolución: además de visitas sensoriales, ofrece pantallas y esculturas táctiles.

Palacio de Minería: el recinto cuenta con esculturas táctiles.