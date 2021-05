"Nada nuevo": Durazo sobre declinación de Bours a favor de Gándara

Para Alfonso Durazo, candidato a gobernador de la alianza "Juntos Haremos Historia", no es una sorpresa la declinación de la candidatura de Ricardo Bours de Movimiento Ciudadano a favor de Ernesto Gándara de la alianza conformada por el PRI-PAN-PRD.

"Nada nuevo. Anuncian unión los que jamás estuvieron separados. Los intereses de siempre que buscan permanecer", publicó en su cuenta de twitter.

Externó que Ricardo Bours y Ernesto Gándara demuestran que quieren continuar con el Sonora de unos cuantos.

"Pero dos malas propuestas no hacen una buena en ningún lado", aseveró el candidato de Morena-PT-PVE-NA. "Nosotros continuaremos lucha por un Sonora para todas y todos, y no para unos cuantos. ¡Arriba Sonora!", concluyó Durazo.