Necesario, el regreso a clases presenciales por violencia familiar y lo tenemos registrado: SEP

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez aseguró que hay violencia familiar en algunos hogares, por lo que es necesario el regreso a clases presenciales, porque la escuela es una "lucecita" de seguridad emocional para los menores de edad.

"Los niños tienen que llegar a un ambiente seguro en salud, pero también lo que se refiere a que sea seguro emocionalmente. Les digo a los maestros que la escuela es un espacio que tienen los niños de una lucecita que pueden tener durante el día".

"No podemos cegarnos a que hubo momentos u hogares en donde hubo violencia familiar, y lo hay porque lo tenemos registrado, y que el niño que llega a la escuela y que esté unas dos horas o tres horas o cinco horas, lleno de cariño, de atención y de esa parte humana, claro que le da otro tipo de expectativa ante la vida".

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la SEP recordó que el regreso a clases presenciales para el próximo 7 de junio es voluntario, no se obliga a nadie.

"Como secretaria de Educación, llamó a que los docentes tengamos la sensibilidad y compromiso moral de poder ejercer en nuestros niños ese derecho a la educación; que este mes que se piensa regresar a laborar nos sirva para una evaluación diagnóstica no solo de los niños, sino también de cómo están las escuelas".

Agradeció a los padres de familia que vayan con su cubeta, sus escobas a los planteles y que con amor, estén arreglando, escombrando, pintando, para dejar algo bueno y bonitos para sus niños.

Explicó que casi medio millón de alumnos de los distintos niveles escolares volvieron a las aulas en siete estados, desde el pasado mes de mayo.

Detalló que en los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz se contabilizaron un total de 459 mil 422 alumnos que regresaron a clases presenciales, tanto en Campeche como en Nayarit, éstas fueron suspendidas a causa del regreso a semáforo amarillo por el repunte de contagios de Covid-19.